В селе Глинское прокуратура проверяет школу на предмет поборов с учеников

16:33 | 1.02.2018

Режевская горпрокуратура начала проверку сообщения о незаконных поборах в школе села Глинское (Режевской ГО). Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.



Как писала пресса, перед Новым годом учительница вручила ученикам грамоты за успехи в учебе и хорошее поведение, но у одной из девочек вскоре отобрала награду, мотивируя это тем, что ее родители не сдали 300 рублей.



Сотрудники прокуратуры опрашивают родителей учеников и сотрудников школы. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.



Фото: asfu.ru