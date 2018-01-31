Рубрика: Новости дня
15:56 | 1.02.2018
Полиция Екатеринбурга и Нижнего Тагила попали в список «двоечников»: рейтинг ОМВД по Свердловской области
Так, оценку «положительно» получило 21 подразделение. В первую десятку вошли Талица, Сухой Лог (как сообщали СМИ в отношении начальника местного ОВД Юрия Басова возбуждено два уголовных дела, как и три его заместителя он уволен из системы МВД), Ревда, Верхняя Пышма, Сысерть, Краснотурьинск, Кировград, Ирбит, Серов, Богданович.
Среди тех, чья деятельность оценена «отрицательно» – Нижний Тагил (в октябре 2017 года стало известно о задержании трех оперативников уголовного розыска, обвиняемых в смерти задержанного), Алапаевск, Екатеринбург (УМВД города находится на особом контроле в региональном УФСБ), Асбест (к работе местного ОЭБиПК есть претензии у местных жителей - читать здесь и здесь), Березовский, Невьянск, Заречный, Первоуральск (ранее мы подробно рассказывали о проделках подчиненных Олега Грехова).
Добавим, что несмотря на неудовлетворительную оценку, руководители ряда вышеперечисленных ОВД на последней коллегии Главного управления МВД России по Свердловской области были награждены знаком «За отличную службу в МВД». Среди них начальник УМВД по Екатеринбургу Сергей Кулагин, руководитель ОВД Новой Ляли Сергей Павлов, начальник нижнетагильского гарнизона Ибрагим Абдулкадыров, руководитель ОВД Тавды Александр Кивелев, глава ОВД Заречного Рафаил Мингалимов, руководитель ОВД Невьянска Сергей Горбунов.
© «Вечерние Ведомости»
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