Павел Грудинин намерен набрать на выборах Президента РФ 60 %

15:12 | 1.02.2018

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин обозначил, сколько процентов голосов он намерен набрать на выборах. В ходе сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге он назвал цифру в 60 %, отметив, что говорил об этом и ранее. Впрочем, это личное мнение Павла Грудинина.



Добавим, что сегодня в 18:00 Павел Грудинин проведет встречу с жителями уральской столицы в Театре эстрады.