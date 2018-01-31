Коммунисты предложили Евгению Ройзману поработать на партию

14:58 | 1.02.2018

Заместитель председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы РФ Юрий Афонин предложил главе Екатеринбурга Евгению Ройзману стать наблюдателем от коммунистов на выборах президента России в марте этого года. Предложение прозвучало в рамках сегодняшней пресс-конференции в «Интерфаксе-Урал», посвященной текущему состоянию и перспективам избирательной кампании кандидата в президенты России Павла Грудинина.