В Екатеринбурге трое мигрантов напали на женщину

14:14 | 1.02.2018

Накануне вечером в Екатеринбурге, на Уралмаше, трое мужчин неславянской внешности напали на женщину с целью ограбления. Как сообщает общественник Евгений Маленкин со ссылкой на знакомых, инцидент произошел около 21:30. Женщина покупала продукты в супермаркете «Магнит» на Бакинских Комиссаров, 66. Там же была компания из троих покупателей — судя по фотографии, молодых людей в возрасте 20–30 лет, которые приметили на ней цепочку, а также, когда женщина рассчитывалась на кассе, приличное количество «налички».



Когда женщина вышла из магазина и пошла домой через арку во двор (арка между «Магнитом» и «Кировским» — Бакинских Комиссаров, 66 и 68 соответственно), двое злоумышленников побежали за ней, женщина побежала тоже, но её догнали и повалили на землю.



«Начали избивать, чуть её не задушили — тянули цепочку! А второй хотел снять браслет и забрать сумку. Потом она начала сильно кричать, и на её крик прибежали парень с девушкой! И видать, спугнули их! Если бы не они, неизвестно, чем бы это всё закончилось!» — сообщает Евгений Маленкин.



Он просит очевидцев откликнуться и, кто может опознать нападавших по снимку камеры наблюдения, обратиться в полицию, а также по телефонам 8 (904) 98-455-99 (Татьяна) либо 8 (900) 044-12-26 (Евгений).



Фото: Евгений Маленкин