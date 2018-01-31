Разработка УрФУ используется на космодроме Восточный

13:07 | 1.02.2018

Метеостанция радиозондирования «Полюс», разработанная инженерами УрФУ совместно с заводом «Радий», собрала данные, необходимые для запуска ракеты с космодрома Восточный, сообщает пресс-служба университета.



«Мы измеряли температуру и влажность воздуха, давление, скорость и направление ветра на расстоянии почти 30 километров. Также отслеживали изменение ветра на высоте», — рассказал старший преподаватель института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ Олег Плохих.