Воспитательницу-«садистку» из Екатеринбурга не уволили из детсада

11:59 | 1.02.2018

Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга провела проверку по факту жалоб родителей на воспитательницу, издевавшуюся над детьми, и выяснила, что она вообще не должна была там работать. Однако, как уточняет пресс-служба ведомства, воспитательницу не уволили, а перевели на должность кастелянши ДОУ.



В частности, выяснилось, что женщина проработала воспитателем год (с ноября 2016 года), не имея профессионального педагогического образования. Заведующей был объявлен выговор.



Кроме того, полиция в настоящее время проводит судебно-медицинские освидетельствования детей с целью выяснить, действительно ли женщина издевалась над ними психологически и физически.