В екатеринбургском «Магните» обнаружена кишечная палочка, а владелец оштрафован на 300 тысяч рублей

11:54 | 1.02.2018

Сотрудниками Управления Роспотребнадзора по Свердловской области на основании жалобы жителя Екатеринбурга, купившего некачественную продукцию собственного производства в магазине «Магнит», расположенном в Екатеринбурге на улице Кирова, 33, было проведено административное расследование в отношении АО «Тандер», владеющего сетью супермаркетов с одноимённым названием («Магнит»).



Как сообщается на сайте ведомства, в ходе проведённого расследования было установлено, что акционерным обществом не соблюдались условия содержания производственных помещений, технологического оборудования, условия хранения продуктов, исключающие загрязнение пищевой продукции, допускалось совместное хранение разделочного инвентаря для готовой и сырой продукции, на инвентаре отсутствовала маркировка. Выпускалась и реализовывалась продукция, не соответствующая требованиям безопасности по микробиологическим показателям: в находившемся на реализации салате «Оливье» обнаружены бактерии группы кишечной палочки (колиформы).



Как и следовало ожидать, учитывая вышеперечисленные нарушения, результатом административного расследования стало составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ, на основании которого в отношении АО «Тандер» вынесено постановление о привлечении юридического лица к административной ответственности в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.



АО «Тандер» не согласилось с вынесенным постановлением и обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о его отмене.



Суд, рассмотрев дело, пришел к выводу о наличии в действиях заявителя состава административного правонарушения и оставил постановление Роспотребнадзора без изменений.



Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, куда в последующем с жалобой обратились юристы АО «Тандер», оставил решение суда первой инстанции без изменения, жалобу заявителя — без удовлетворения.



Фото: skprioritet.com