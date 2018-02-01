Глава штаба Навального в Екатеринбурге переквалифицировался в дворники

Руководитель штаба Алексея Навального в Екатеринбурге Виктор Бармин замечен 1 февраля возле дома 225/1 на Московской в робе и с дворницким инструментом, сообщает очевидец.Возможно, он решил сменить род деятельности, однако, как сообщают источники veved.ru, Бармин просто был приговорен к обязательным работам за участие в несанкционированных мероприятиях в октябре прошлого года. Напомним, тогда его признали виновным по ст. 20.2 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения митинга».