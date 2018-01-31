Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 31 января 2018 года

10:54 | 1.02.2018

За прошедшие сутки с 08:00 31.01.2018 до 08:00 01.02.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 111 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 87 противоправных деяний. Из них: 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровья, 9 грабежей, 85 краж чужого имущества, из них 8 квартирных, 1 угон транспортного средства, 15 фактов мошенничества, 15 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 6 фактов сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 4 мероприятия, в которых приняли участие порядка 740 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 25 сотрудников полиции и 4 работника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области