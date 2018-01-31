В екатеринбургском детском саду воспитательница издевалась над детьми

10:29 | 1.02.2018

Следователи свердловского СУ СКР начали доследственную проверку по жалобе на воспитательницу одного из детсадов в Октябрьском районе Екатеринбурга, сообщает пресс-служба ведомства. По предварительной информации, она позволяла себе психологическое и даже физическое насилие над воспитанниками.



В настоящее время ведутся опросы родителей, сотрудников детского сада и другие следственные мероприятия по результатам которых может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.



Фото: e-searching.net