Свердловские медики получили 9 машин скорой помощи

10:04 | 1.02.2018

Заместитель свердловского губернатора Павел Креков и министр здравоохранения региона Андрей Цветков вручили руководителям медицинских организаций из восьми городов области девять автомобилей класса «В» на базе ГАЗ и УАЗ, оснащенных необходимым медицинским оборудованием, или, проще говоря, машин скорой помощи. Об этом сообщает департамент информполитики губернатора.



Оборудование поступило в скорые Асбеста, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Первоуральска, Полевского, Ревды, Серова и Туринской Слободы. В прошлом году свердловским медучреждениям было передано 37 таких машин, 21 из них куплена за счет облбюджета.