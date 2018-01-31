В Екатеринбурге за ночь сгорело два автомобиля

09:53 | 1.02.2018

1 февраля на Стачек и Сибирском тракте полиция зафиксировала возгорания автомобилей, сообщает пресс-служба екатеринбургского УМВД. На оба вызова выезжали наряды, однако «в ходе проверочных мероприятий было предварительно установлено, что возгорания не носят криминального характера». «По имеющейся информации, происшествия были связаны с технической неисправностью и неосторожным обращением с огнем», — пояснили правоохранители.



Тем не менее проверка по обоим ЧП продолжается.



Фото: today.kz