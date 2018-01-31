Старые проблемы в новом году: в Екатеринбурге началась запись детей в первый класс

09:49 | 1.02.2018

Если 1 сентября является волнительным для детишек и их родителей по понятной причине: первый раз в первый класс, то 1 февраля уже традиционно является волнительным и беспокойным для всех родителей будущих первоклашек по причине того, что именно в этот день начинается запись тех самых детишек в тот самый первый класс.



Чтобы записать любимое чадо в школу, и не просто в школу, а в нужную школу, жители Екатеринбурга готовы не спать всю ночь и отважно штурмуют сайт госуслуг.



А вот тут который год подряд повторяется одно и то же — чудо 21-го века, призванное облегчить мучение родителей, портал государственных услуг напрягается, не выдерживает напора и виснет.



«Не надо дежурить у ворот! Записать ребенка в первый класс можно с удобством через интернет! И в этом году сайт выдержит нагрузку», — уверяла обеспокоенных родителей директор департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева за день до начала процесса.



«Хотели как лучше, а получилось как всегда», — говаривал бывший премьер-министр страны Виктор Степанович Черномырдин. Мамы с папами, у которых не выдержали нервы, прямо ночью отправились к дверям школ занимать очередь.



То, что происходило там, лучше всех описала «Комсомольская правда»: «Очередь, как в СССР за колбасой».



Фото: news.ykt.ru