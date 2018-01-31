Павел Грудинин, кандидат в президенты от КПРФ, прилетел в Екатеринбург

09:14 | 1.02.2018

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин прилетел в Екатеринбург в рамках своего предвыборного турне. За сегодняшний день он намерен провести пять встреч.



Начнётся визит Павла Грудинина в Свердловскую область с Первоуральска, где в 10:30 кандидат встретится с рабочими завода «Уралтрубпром».



По возвращении в Екатеринбург в 14:00 у Грудинина пройдёт пресс-конференция в Интерфаксе, а затем интервью в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы. Екатеринбург».



Далее в программе визита встреча с сотрудниками Уральского отделения Академии наук.



Последним мероприятием с участием Павла Грудинина будет открытая для всех встреча с кандидатом, запланированная на 18:00. Встреча состоится в Театре эстрады.



Фото: meduza.io