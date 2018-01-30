С завтрашнего дня в Екатеринбурге на перекрестке Щербакова — Самолетная изменится схема движения

21:00 | 31.01.2018

Уже завтра, 1 февраля, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Щербакова и Самолетной поменяется схема движения и изменится режим работы светофоров.



На участке дороги будут действовать новые дорожные знаки, которые запретят разворот для машин, двигающихся по улице Щербакова в сторону Уктуса, а тем, кто выезжает с дублера Щербакова со стороны кругового движения, будет разрешен поворот только направо.



Добавим, в администрации Екатеринбурга считают, что новая схема движения способна увеличить пропускную способность улиц.



Фото: russianworldnews.ru