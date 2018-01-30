В Екатеринбурге подготовили площадку для центра «Эрмитаж-Урал»

20:38 | 31.01.2018

На территории, предназначенной для постройки культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал», снесено старое здание, на месте которого появится фондохранилище. Как сообщает пресс-служба мэрии, информация была озвучена главой администрации Екатеринбурга Александром Якобом на совещании по созданию центра «Эрмитаж-Урал».



Планируется, что «Эрмитаж-Урал» займет два здания в центре Екатеринбурга. Пока под строительство центра готова только территория на Вайнера, 16. По информации пресс-службы горадминистрации, решено начать возведение центра именно с этой площадки, а затем приступить к освоению участка на Вайнера, 11.



Напомним, что договор о создании центра «Эрмитаж-Урал» был подписан в 2014 году. Планируется создать областное учреждение под брендом петербургского музея.



Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга