Областной суд вынес приговор поджигателю барака, по вине которого погиб человек

20:02 | 31.01.2018

Сегодня Свердловским областным судом был вынесен приговор поджигателю деревянного барака в Березовском – Сергею Зубову, по вине которого в декабре 2016 года в горящем сооружении один человек погиб, а трое получили травмы.



Как выяснилось позже, Зубов устроил пожар, чтобы отомстить одному из жильцов двухэтажки. «На допросе он не стал отпираться и пояснил, что один из жителей сгоревшего дома причинил ему телесные повреждения. Не зная, в какой именно квартире живет обидчик, злоумышленник зашел в подъезд и бросил горящий коврик у двери на втором этаже», – отметил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.



Суд признал мужчину виновным в умышленном поджоге и назначил наказание 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Отметим, что обвиняемый ранее имел судимость за причастность к разбойному нападению.



Фото: В.Н. Горелых/Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области