Ловеласу на «семерке», устроившему стрельбу около детского лагеря под Белояркой, дали 8 лет колонии

18:33 | 31.01.2018

Свердловский областной суд отменил приговор нижестоящей инстанции по делу о стрельбе в детском оздоровительном лагере «Дружба», когда в июле 2016 года толпа вооруженных отморозков приехала знакомиться с молодыми девчонками. Белоярский райсуд изначально признал 24-летнего Артемия Маленьких виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы») и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Ему было назначено всего 240 часов обязательных работ. И это при том, что ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы, а п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ — до пяти лет колонии.



29 января судья Свердловского областного суда Дмитрий Казанцев рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на приговор, отменив его и постановив новый, без направления дела в суд первой инстанции. Действия Маленьких, которые следствием квалифицировались как «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 119 УК РФ), были переквалифицированы на «покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ).



Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 10 дней с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, отмечают в пресс-службе Свердловского областного суда.



Напомним, что инцидент произошел 26 июля 2016 года около ворот ОЛ «Дружба» недалеко от села Ключи Белоярского городского округа. Примерно в 18:00 около лагеря отдыхала шумная компания в составе Артемия Маленьких, его старшего брата Андрея Маленьких и их друга Кирилла Федосеева, которая приехала на вазовской «семерке». Вместе с ними — еще несколько местных гопников на отечественных автомобилях.



Молодые люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, решили познакомиться с девочками, отдыхающими в «Дружбе» (при том, что Федосеев и Маленьких-старший женаты). Они хотели пройти на территорию лагеря, но их не пустила охрана, после чего «ловеласы» стали провоцировать сотрудников лагеря на конфликт и пообещали вскоре вернуться с оружием, выполнив свое обещание через 10 минут.



Они приехали к лагерю с дробовиком — двуствольным ружьем МР-27М 16-го калибра, которое принадлежало Артемию Маленьких. После выстрела защитников лагеря — вожатого и волонтера, 21-летнего Александра Муфтахитдинова и 25-летнего Руслана Чарыева, — буквально окатило дробью, у них были повреждены шея, руки, поясница, ноги. В момент нападения дети (в лагере отдыхало около 300 детей — воспитанников детских домов и интернатов, среди которых 70 % — инвалиды с умственными и физическими отклонениями) находились на стадионе, после стрельбы их эвакуировали в столовую, чтобы не подвергать опасности.