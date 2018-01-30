Экс-прокурора Карпова продолжат судить за организацию убийств

18:31 | 31.01.2018

В суд передано новое уголовное дело против экс-прокурора Алексея Карпова, признанного виновным как заказчик двух убийств. В 2014 году суд назначил Карпову 20 лет лишения свободы, однако, по информации источника в правоохранительных органах региона, в этот раз Карпов обвиняется как организатор покушения на убийство своего же подельника группой лиц по сговору.



По информации Ленинского районного суда города Екатеринбурга, предварительное слушание по делу назначено на 6 февраля. Обвинительное заключение утверждено по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «к» «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ.



Напомним, что, по версии следствия, в феврале 2010 года между Карповым (ранее он занимал должность заместителя директора ООО «Юридическая компания «Защита права») и работавшей бухгалтером в его фирме Анастасией Чечелевой произошел конфликт из-за долга Карпова, однако тогда экс-прокурор нашел посредников для расправы над своей сотрудницей и предложил деньги за расправу своему знакомому Дмитрию Бушмакину — порядка 150 тыс. руб. Тогда Бушмакин согласился, после чего встретился с Алексеем Савосиным и Александром Бабусенковым. После их «переговоров» сумма возросла до 350 тыс. руб. Убийство произошло 24 февраля в гаражном боксе.



Следующее преступление было совершено теми же лицами в феврале 2012 года. По версии следствия, по «заказу» Карпова был убит бизнесмен, генеральный директор «Сибирской торговой компании» Евгений Коновалов в своем автомобиле Toyota Land Cruiser Prado на троллейбусном кольце на улице Крауля. Жизнь бизнесмена злоумышленники оценили в 500 тыс. руб.



Недавно также выяснилось, что некогда Карпов пытался организовать убийство и одного из подельников, Бабусенкова, но тот неожиданно для самого экс-прокурора «выжил». По данным следствия, в феврале 2012 года Карпов дал указание убить своего сообщника Бушмакину и Савосину, которые было согласились, но позже отказались от этой идеи и обманули Карпова: во время встречи с Бабусенковым они и сообщили ему о поручении. «Выживший» Бабусенков, по данным источника «Накануне.RU», дал показания, которые легли в основу нового дела.



Добавим, что сейчас Карпову, с учетом обстоятельств и имеющейся практики, может «светить» до 30 лет по совокупности приговоров.



Фото: press-unity.com