Сухоложский хлебокомбинат закрыт на 90 суток за просроченное сырье и антисанитарию

17:47 | 31.01.2018

Роспотребнадзор провел внеплановую проверку ОАО «Сухоложский хлебокомбинат», в ходе которой были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства и требований технических регламентов.



Так, на некоторых продуктах (специи, мак, маргарин, масло подсолнечное, сахар, солод, ванилин, повидло) отсутствовали ярлыки, часть сырья оказалась просроченной, помещения и оборудование находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, нарушался режим дезинфекции и требования к обращению с отходами и многое другое.



В результате были составлены протоколы об административном правонарушении, сейчас материалы направлены в Сухоложский городской суд, а деятельность предприятия приостановлена на 90 суток.





Фото: tamarazv.blogspot.ru