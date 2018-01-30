В Екатеринбурге во время ночной погони сотрудникам ГИБДД пришлось применить оружие

17:19 | 31.01.2018

Минувшей ночью сотрудники ГИБДД получили информацию о водителе, управлявшем автомобилем Nissan в состоянии алкогольного опьянения. Машина была обнаружена на перекрестке улиц Уральских Рабочих и 40 лет Октября, рядом с магазином спиртных напитков.



Водитель отказался останавливаться и, нарушая правила, стал скрываться от сотрудников ДПС. Преследование закончилось во дворе дома № 3 в переулке Медицинском.



«Закрывшись изнутри, выйти из транспортного средства водитель отказался. После предупреждения о принудительном вскрытии автомашины гражданин начал движение в сторону находящегося рядом с иномаркой сотрудника ГИБДД, пытаясь прижать его к другой припаркованной автомашине. Инспекторы ГИБДД предупредили гражданина о том, что будет применено табельное оружие, но нарушитель вновь проигнорировал законное требование сотрудников полиции и попытался уехать», — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.



Для остановки автомобиля сотрудники ДПС произвели два предупредительных выстрела в воздух и еще несколько по колесам. Только после того, как были прострелены все четыре колеса, машина была остановлена, а водитель задержан.



Нарушителем оказался 38-летний местный житель со стажем вождения в 19 лет. Сейчас в отношении него возбуждено шесть административных дел.