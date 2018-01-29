Североуральскую больницу оштрафовали за обнаруженные на полу прачечной документы, содержащие информацию о пациентах

15:39 | 31.01.2018

Прокуратура провела проверку в Североуральской городской больнице, где 14 октября 2017 года на полу прачечной бывшего здания стационара посторонними лицами были обнаружены десятки читаемых медицинских документов – истории родов, диспансерные книжки 1989 года.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в документах содержалась персональная информация: фамилии, имена, отчества пациентов, адреса проживания, места работы, диагнозы и другое. В ведомстве отметили, что данные бумаги должны были быть уничтожены в 2014 году в связи с истечением срока их хранения.



В связи с явными нарушениями в адрес главного врача больницы внесено представление. Также больница оштрафована на 25 тысяч рублей.



На данный момент нарушения устранены, документы уничтожены.





Фото: myaltai.com