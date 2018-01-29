Юная жительница Лесного попала в Книгу рекордов России

Анна Носова проживает в городе Лесном и является курсантом военно-патриотического клуба «Грифон», который входит в состав масштабного Всероссийского патриотического движения «ЮНАРМИЯ».Девочка установила рекорд России по неполной разборке-сборке автомата, выполнив задание за 21,87 секунды.«Наш военно-патриотический клуб «Грифон» осуществляет свою работу в Лесном уже два с половиной года. Курсанты постигают азы огневой, строевой, воздушно-десантной, тактической подготовки, занимаются рукопашным боем, изучают военную историю, уклад и традиции Российской армии и другие дисциплины в рамках образовательной программы», — рассказал Иван Чусовлянкин, руководитель «Грифона».По словам Чусовлянкина, с момента, когда был зарегистрирован рекорд, Анна Носова установила еще два новых.