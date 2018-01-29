Рубрика: Новости дня
14:35 | 31.01.2018
Автомобилистам запретят останавливаться на улице Луначарского от Большакова до Ткачей
Сообщается, что ограничение вводится на основании обращений местных жителей.
Фото: car.ru
© «Вечерние Ведомости»
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