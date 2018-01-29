Автомобилистам запретят останавливаться на улице Луначарского от Большакова до Ткачей

14:35 | 31.01.2018

В первом квартале 2018 года будет введен запрет на остановки и стоянки на участке улицы Луначарского от Большакова до Ткачей. Дорожные службы установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор».



Сообщается, что ограничение вводится на основании обращений местных жителей.





Фото: car.ru