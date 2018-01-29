Названо десять свердловских городов, лидирующих по повышению доходного потенциала

13:54 | 31.01.2018

Мобилизация доходов принесла в консолидированный бюджет Свердловской области в 2017 году 12,3 млрд рублей. Рост налоговых и неналоговых поступлений вырос на 11,2% по сравнению с 2016 годом.



По словам министра финансов Свердловской области Галины Кулаченко, в десятку лидеров по повышению доходного потенциала вошли Североуральск, Екатеринбург, Среднеуральск, Березовский, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Красноуральск, Краснотурьинск, Ирбит и Верхняя Пышма.



Рост поступлений связан с легализацией заработной платы, погашением задолженности по НДФЛ, ликвидацией убыточности организаций, а также повышением прибыльности отдельных крупных предприятий.





Фото: ks-region69.com