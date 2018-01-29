Евгений Куйвашев провел заседание Совета общественной безопасности

13:40 | 31.01.2018

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев накануне провел заседание Совета общественной безопасности Свердловской области, в ходе которого нацелил членов Совета на эффективное пресечение нарушений в сфере природопользования.



В частности, речь зашла о приостановлении работы артели старателей «Нейва» в Невьянске до завершения процедуры перевода предоставленных предприятию земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию, позволяющую осуществлять добычу полезных ископаемых.



«Я прошу отличать «черных копателей» от тех предприятий, которые всегда занимались и занимаются добычей ископаемых. Остановка работы градообразующего предприятия подрывает экономику целого города. Я прошу в кратчайшие сроки разобраться с этой ситуацией», — заявил губернатор.



Было отмечено, что с 2016 по 2017 год на территории Свердловской области было выявлено 60 незаконных карьеров по добыче полезных ископаемых.



«Незаконный недропользователь не заботится ни о сохранности дорог, ни о восстановлении нарушенного слоя почвы. Самовольно разработанные карьеры превращаются в свалки, в результате чего возрастает риск распространения инфекций и радиационного загрязнения местности», — сказал Евгений Куйвашев.



Также на заседании обсудили проведение избирательной кампании и ситуацию с заболеваемостью ВИЧ.