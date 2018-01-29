В Екатеринбурге завершилась кампания по отбору волонтеров на ЧМ-2018

13:19 | 31.01.2018

Сегодня в Екатеринбурге завершился конкурс по отбору волонтеров чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Более двух тысяч человек подали свои заявки и прошли собеседование на выявление навыков и компетенций в Центре подготовки. Лучшие будут отобраны весной.



«Мы провели большую работу по привлечению и отбору волонтеров. Интерес к волонтерской программе чемпионата проявили не только жители Екатеринбурга, но и кандидаты из других городов России, и даже из других стран. Среди кандидатов есть не только молодые люди, но и представители преклонного возраста, которым есть чем поделиться с молодежью. Следующий шаг — обучение волонтеров. Мы подготовили интересную образовательную программу для наших активистов. Полученные навыки пригодятся волонтерам не только при проведении чемпионата, но и в повседневной жизни», — рассказала руководитель Центра подготовки городских волонтеров Наталия Ясилевич.



Отметим, что для организации мероприятий в Екатеринбурге понадобится 1 тыс. волонтеров. Они будут осуществлять навигацию и информирование гостей и болельщиков чемпионата.





Фото: news-russia.info