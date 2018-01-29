Из-за аварии температуру батарей на ЖБИ снизили

12:20 | 31.01.2018

В районе перекрестка Новгородцевой — Сиреневый бульвар произошел прорыв теплопровода, в зоне аварии оказалось 123 дома. Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании, ЧП будет устранено до 23:00 31 января или раньше, а пока температуру в батареях снизили до 50 градусов.



На устранение аварии брошено 30 человек и 5 единиц спецтехники.



Фото: edu.ru