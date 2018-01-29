Ниточки контрабанды валюты из Азербайджана ведут в Свердловскую область

Как сообщает сегодня издание, в результате проведенных с 15 по 18 января сотрудниками Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики комплексных оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу в связи с фактами манипуляции и незаконного оборота валюты в республике разоблачена преступная сеть, участники которой занимались альтернативным оборотом валюты на черном рынке. Их незаконная деятельность была пресечена.Стоит отметить, что только в течение 2017 года члены преступной группировки, в обход таможенного контроля, не задекларировав, вывезли из Азербайджанской Республики контрабандным путем наличными более 80,7 миллиона долларов, 5,27 миллиарда российских рублей и 249 тысяч евро.В рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 206.3.1, 206.3.2, 192.2 УК АР, были задержаны и привлечены к уголовной ответственности граждане Азербайджана Мамедов Агиль Кямандар оглу, Мустафаев Мустафа Абузер оглу и Бабаев Вюгар Адалят оглу, а также гражданин Грузии Измаилов Мамед Гашим оглу.Руководил бандой валютных контрабандистов Мамедов Агиль Камандар оглу.Казалось бы, что общего у Азербайджанской Республики и Свердловской области в этом деле? Оказалось, что есть общее.Мамедов Агиль Кямандар оглу, являющийся жителем села Шихлы II Газахского района, постоянно контактировал с известным как в Азербайджане, так и в Свердловской области, и, кстати, постоянно проживающим на Среднем Урале, одним из лидеров азербайджанской диаспоры Шахином Шихлинским.Как сообщает далее газета «Ени Мусават», Агиль Мамедов и Шахин Шихлинский вместе владеют автовокзалом, расположенным около таможенного поста «Сыныг корпю».Источники издания утверждают, что Шахин Шихлинский причастен к выводу крупной суммы денег из Азербайджана. Вполне возможно, пишет газета, он сам руководил этим процессом.Справка: Шахин Шихлинский родился 20.02.1966 в селе Шихлы II Газахского района. На сегодняшний день Шахин Шихлинский достаточно известный как в Азербайджане, так и в России человек, являющийся вице-президентом Конгресса азербайджанцев в Европе и Всероссийского азербайджанского конгресса (ВАК), председателем Уральского окружного совета ВАК, членом Консультативного совета по делам национальностей при губернаторе Свердловской области, членом Всемирного координационного совета азербайджанских и турецких диаспорских организаций.В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия продолжаются, куда приведёт «верёвочка» уголовного дела, берущая своё начало в Азербайджане, пока не понятно, но очень похоже, что в Свердловскую область.