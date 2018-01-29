ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 30 января 2018 года

09:46 | 31.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 30 января произошло 2 ДТП с пострадавшими, 2 человека получили травмы различной степени тяжести.



За 29 января выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 28

Выезд на полосу встречного движения — 40

Непредоставление преимущества пешеходам — 343

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 31

Детские удерживающие устройства — 239

Ремни безопасности — 796



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

