В Екатеринбурге сгорел киоск на Опалихинской

09:29 | 31.01.2018

Накануне вечером в Екатеринбурге сгорел торговый павильон в микрорайоне Заречный. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, ЧП произошло на улице Опалихинской. Сообщение о возгорании поступило в 19:50, в 20:10 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены к полдесятого вечера.



В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Отмечается, что также была повреждена внутренняя обшивка второго торгового павильона.