Поправки в облзакон о защите обманутых дольщиков смогут помочь еще 264 свердловчанам

09:27 | 31.01.2018

По словам свердловского министра строительства Михаила Волкова, власти смогут помочь 264 дольщикам, дома для которых даже не начали строить, пишет департамент информполитики губернатора.



Дело в том, что в ноябре прошлого года в областной закон № 50-ОЗ «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах» были внесены соответствующие поправки, согласно которым застройщикам предлагается выделить этой категории пострадавших жилье из собственных фондов в обмен на земельные участки для новых строек.



Фото: kvartiravmoskve.ru