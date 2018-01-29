Сбербанк за долг в 800 миллионов рублей банкротит дилера Вольво в Екатеринбурге

22:56 | 30.01.2018

ПАО «Сбербанк России» обратился в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о признании автосалона «Независимость Екатеринбург В» (официальный дилер Вольво») банкротом. Согласно данным картотеки суда, сумма исковых требований составляет 837 миллионов 496 тысяч рублей.



В ноябре 2017 года аналогичный иск в отношении ООО «Независимость Екатеринбург М» (официальный дилер Мазда) подал «Газпромбанк». Долг компании перед финансовой организацией составляет 167 миллионов 874 тысяч рублей. Заседание по данному делу состоится 5 февраля.



Напомним, что один из крупнейших дилеров в России, группа компаний «Независимость», остановила продажи автомобилей и закрыла дилерские центры в ноябре 2017 года.