В воздухе Екатеринбурга обнаружена опасная концентрация вредных веществ

22:21 | 30.01.2018

Превышение нормы вредных веществ в воздухе было замечено министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Данные об этом размещены на сайте ведомства.



Сложная экологическая обстановка также замечена в Нижнем Тагиле.



Данные свердловского Гидрометцентра говорят о том, что большую часть января 2018 года над Свердловской областью провисел смог. Это в свою очередь препятствовало рассеиванию вредных веществ, скопившихся в воздухе.



Фото:agenda-u.org