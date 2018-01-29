В лечебно-реабилитационном центре Владислава Тетюхина откроют несколько новых отделений

21:08 | 30.01.2018

Уральский миллиардер Владислав Тетюхин, бывший генеральный директор ВСМПО-Ависма, расширит спектр оказываемых услуг в его лечебно-реабилитационном центре в Нижнем Тагиле. Это решение уже поддержал глава региона Евгений Куйвашев.



Новые отделения будут заниматься травматологией (в том числе и детской), проктологией и кардиореабилитацией.



На данный момент в составе госпиталя работает поликлиника, операционный блок, стационар, диагностические отделения, отделение реабилитации с тренажерами и ваннами и другие подразделения, сообщают в департаменте информационной политики.



Евгений Куйвашев на встрече с Владиславом Тетюхиным выразил ему благодарность: «Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить вас за огромный вклад в развитие современной высокотехнологичной медицины и повышение ее доступности для уральцев. Именно доступные инновационные технологии в здравоохранении являются одним из основных условий успешной работы по сохранению здоровья и увеличению продолжительности жизни людей».



Фото: департамент информационной политики губернатора Свердловской области