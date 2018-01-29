Доверенные лица из Свердловской области рассказали Путину, на что жалуются россияне

19:33 | 30.01.2018

Сегодня, 30 января, кандидат в президенты РФ Владимир Путин провел встречу со своими доверенными лицами. Среди 500 сторонников нынешнего руководителя страны также присутствовали и свердловчане: биатлонист Антон Шипулин, актер Андрей Рожков, руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин и другие.



«Я рад, что был приглашен в доверенные лица Владимира Владимировича Путина. Для меня это большая честь. Я хочу поддержать этого кандидата, потому что в последние годы видел очень много полезной работы, и хочется видеть еще больше, — заявил после встречи Антон Шипулин. — Для меня сегодняшнее мероприятие было важно потому, что я смог услышать его позицию в отношении спорта».



По его словам, было очень серьезное общение, особенно когда комментатор Дмитрий Губерниев задал вопрос об отношении Владимира Путина к предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане, к МОК, к нашим спортсменам.



«И я рад, что общение прошло не для галочки, что будут двигаться вопросы, которые больше всего волнуют наше общество», — подчеркнул Антон Шипулин.



Руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева, в свою очередь, считает, что доверенные лица работали на протяжении двух дней на восьми площадках, где поднимались самые насущные проблемы, интересующие всех жителей страны. О результатах этой работы было доложено Владимиру Путину.



«И самое главное, о чем говорил президент, будет учтено в его программе», — считает Жанна Рябцева.



Общение с президентом оставило очень мощное впечатление, говорит председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.



«Откровеннейший разговор, Владимир Владимирович сразу задал посыл, что нужно откровенно говорить с людьми о наших проблемах. И говорил он, очень глубоко осознавая все эти проблемы», — подчеркнул председатель СТСЖ.



Фото: mir24.tv