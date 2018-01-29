В Нижнем Тагиле вдова ветерана ВОВ вернула квартиру через суд

17:34 | 30.01.2018

В селе Покровское прокуратура помогла 86-летней вдове участника Великой Отечественной войны вернуть квартиру, сообщает пресс-служба ведомства.



Проживала вдова одна в жилом доме в селе Покровское. Дом требовал капитального ремонта, отопление печное, водоснабжение и канализация отсутствовали. В силу престарелого возраста и состояния здоровья она нуждалась в благоустроенном жилье.



В апреле 2016 года ей были предоставлены из федерального бюджета деньги на приобретение жилья, после чего она купила квартиру в Нижнем Тагиле. В мае 2016 года она подарила квартиру своей внучке. Пожилая женщина полагала, что внучка будет заботиться о ней, подремонтирует дом в Покровском. Фактически же внучка уехала домой, забрав ключи от квартиры, и с июля по декабрь 2016 года бабушку не навещала, а в декабре 2016 года вообще продала квартиру.



Прокурор района обратился в Ленинский райсуд Нижнего Тагила в интересах 86-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны с исковым заявлением о признании договора дарения и договора купли-продажи квартиры недействительными.



В ходе судебного разбирательства доводы прокурора о неспособности пожилой женщины понимать значение своих действий подтверждены заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы.



Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, приняв решение о признании договора дарения квартиры, а также последующего договора купли-продажи квартиры постороннему лицу недействительными. Суд постановил вернуть квартиру вдове ветерана Великой Отечественной войны.



Фото: bk55.ru