Рубрика: Новости дня
17:34 | 30.01.2018
В Нижнем Тагиле вдова ветерана ВОВ вернула квартиру через суд
Проживала вдова одна в жилом доме в селе Покровское. Дом требовал капитального ремонта, отопление печное, водоснабжение и канализация отсутствовали. В силу престарелого возраста и состояния здоровья она нуждалась в благоустроенном жилье.
В апреле 2016 года ей были предоставлены из федерального бюджета деньги на приобретение жилья, после чего она купила квартиру в Нижнем Тагиле. В мае 2016 года она подарила квартиру своей внучке. Пожилая женщина полагала, что внучка будет заботиться о ней, подремонтирует дом в Покровском. Фактически же внучка уехала домой, забрав ключи от квартиры, и с июля по декабрь 2016 года бабушку не навещала, а в декабре 2016 года вообще продала квартиру.
Прокурор района обратился в Ленинский райсуд Нижнего Тагила в интересах 86-летней вдовы ветерана Великой Отечественной войны с исковым заявлением о признании договора дарения и договора купли-продажи квартиры недействительными.
В ходе судебного разбирательства доводы прокурора о неспособности пожилой женщины понимать значение своих действий подтверждены заключением судебной психолого-психиатрической экспертизы.
Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме, приняв решение о признании договора дарения квартиры, а также последующего договора купли-продажи квартиры постороннему лицу недействительными. Суд постановил вернуть квартиру вдове ветерана Великой Отечественной войны.
Фото: bk55.ru
© «Вечерние Ведомости»
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