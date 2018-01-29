Свердловская Счетная палата будет работать по-новому

16:01 | 30.01.2018

Межведомственная рабочая группа готовит изменения в облзакон о свердловской Счетной палате, сообщает пресс-служба ЗССО.



Так, численный состав Счетной палаты предлагается установить в абсолютной величине - 59 человек, без плавающих определений «не более» или «не менее». По инициативе руководства самой Счетной палаты принципиально меняется ее структура. В целях повышения качества проверок и экспертно-аналитической работы предлагается вычленить шесть ключевых направлений, по которым будут специализироваться аудиторы и инспекторы. Вводится шесть руководителей инспекций с прямым подчинением председателю Счетной палаты, убирается понятие старших инспекторов и специалистов первой категории. Сохраняется срок предоставления информации по запросам Счетной палаты 7 дней, по запросам контрольно-счетных органов муниципальных образований – 14 дней.