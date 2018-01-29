Ректор УрГЭУ высказался по поводу выборов

15:55 | 30.01.2018

Ректор Уральского государственного экономического университета Яков Силин призывает горожан обязательно принять участие в выборах Президента страны 18 марта 2018 года, сообщает пресс-служба университета.



«Мы должны приложить все усилия к тому, чтобы выборы Президента Российской Федерации прошли с максимальной явкой избирателей на участки, – подчеркнул Яков Силин. – Каждый из нас должен ясно осознавать: обеспечивая явку на выборы, мы укрепляем гражданское единство, помогаем процедуре голосования состояться в строгом соответствии с законодательством на открытой конкурентной основе. Уверен, государство и общественность примет все меры по обеспечению проведения выборов в стране на достойном уровне. Кроме модернизированного учета и подсчета голосов избирателей, будут приглашены международные наблюдатели, усилена охрана. У меня нет сомнений, что выборы главы российского государства пройдут без нарушений, провокаций и каких бы то ни было попыток внешнего влияния».



Фото: uralpolit.ru