Осенью в армию отправилось почти 4 тысячи свердловчан

14:24 | 30.01.2018

Свердловская область полностью выполнила норму по призыву – около четырех тысяч уральцев отправились на военную службу в ходе осенней призывной кампании 2017 года, заявил военный комиссар Свердловской области Игорь Лямин в ходе совещания у главы региона.



«На время призывной кампании в территориях были открыты 79 муниципальных призывных комиссий, а также 47 медицинских комиссий, в которых работало около 600 врачей. На призыв были вызваны более 23 тысяч человек. Норма призыва в 3959 человек выполнена полностью», – сообщил он.



Так, более двух тысяч уральцев отправились служить в сухопутные войска, 100 человек – в военно-морской флот, около 300 – в военно-космические силы. Еще 150 жителей Свердловской области направлены в железнодорожные войска, около 200 человек – в ракетные войска стратегического назначения, остальные – в другие войска и воинские формирования.



Кроме того, третий год подряд уральцы получают распределение для прохождения службы на Северном флоте. В этот раз на базу Объединенного стратегического командования «Север» направлены 23 человека. В дальнейшем – по желанию и при соответствии определенным критериям – они смогут пройти службу по контракту на подшефных региону атомных крейсерах «Екатеринбург» и «Верхотурье».



Фото: mos.news