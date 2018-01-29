В Заксобрание внесен проект озеленения Верхней Пышмы

13:59 | 30.01.2018

В повестку заседания свердловского парламента, которое состоится 21-22 февраля, внесен законопроект о создании «зеленого пояса» вокруг Верхней Пышмы, сообщает пресс-служба ЗССО.



«Создание лесопаркового зеленого пояса вокруг Верхней Пышмы — важный вопрос для жителей этого промышленного центра, который позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду. В зону с ограниченным режимом хозяйственной деятельности и природопользования предлагается внести 900 гектаров площади города, куда входят и особо охраняемые природные территории, и земли лесного фонда, и водоемы, и городские леса. В Законодательное собрание поступило обращение Общественной палаты Свердловской области с пакетом документов, подготовленным администрацией Верхней Пышмы. Профильному комитету предстоит большая, кропотливая работа по рассмотрению каждого участка из предлагаемых 900 гектаров. Опыт создания зеленого пояса вокруг Екатеринбурга показал, насколько это трудоемкий процесс», — подчеркнула спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.



Фото: winsuper.ru