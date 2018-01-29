Екатеринбург занял третье место в России по количеству фастфуда

12:59 | 30.01.2018

Специалисты компании r_keeper составили рейтинг российских городов по количеству ресторанов фастфуда. Лидируют Москва и Петербург, а на третьем месте — Екатеринбург.



«Так, среди самых крупных российских городов, если опустить Санкт-Петербург и Москву, наибольшее количество точек фастфуда зафиксировано в Екатеринбурге (71), Ростове-на-Дону (59) и, как ни странно, в Челябинске (53). В обоих городах (Екатеринбург и Ростов-на-Дону) можно обнаружить значительное преобладание ресторанов сети Subway — 28 и 30 точек, в Челябинске — 39 точек Subway. В целом в исследовании учтены данные по четырем крупным сетям — McDonald’s, Burger King, Subway, KFC. В ногу идет развитие фастфуда в Нижнем Новгороде (35), Самаре (41) и Новосибирске (44)», — пишут авторы рейтинга.



При этом оба столичных города оставили «глубинку» далеко позади. В Москве 834 точки, в Санкт-Петербурге — 270.



Фото: 5s1.ru