«Мошенничество как образ жизни». Бард Александр Новиков рассказал о новых уголовных делах бывшей компаньонки Обухова

12:52 | 30.01.2018

В Сысерти и Екатеринбурге расследуется два уголовных дела, фигурантом которых может стать Лариса Ассонова — сообщница свердловского бизнесмена Ивана Обухова, бывшего топ-менеджера «Овощебазы №4», сообщает на своей личной странице в «Фейсбуке» бард Александр Новиков. В конце ноября Сысертский районный суд признал её виновной в покушении на совершение мошенничества группой лиц в особо крупном размере и приговорил к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Потерпевшим по тому уголовному делу выступал шансонье Александр Новиков, у которого Обухов и Ассонова, по версии следствия, пытались похитить землю на «уральской Рублевке».



По данным Александра Новикова, в настоящее время возбуждено еще два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, однако какое отношение к ним имеет Ассонова, пока выяснить не удалось. Подробности также неизвестны, официально подтвердить данную информацию также пока не представляется возможным.



По неподтвержденным данным, по одному из уголовных дел Лариса Ассонова заключила сделку со следствием, которую при желании можно оспорить — согласно Уголовно-процессуальному кодексу, гражданин должен давать правдивые показания и сообщить обо всех деталях своих деяний. В противном случае досудебное соглашение теряет смысл и должно быть расторгнуто.



«О какой честной сделке со следствием можно говорить?» — возмущается Новиков.



Он напомнил также о еще одном уголовном деле, возбужденном по ч. 4 ст. 159 УК РФ, по которому Ассонова проходит обвиняемой («Мошенничество в особо крупном размере, совершённое группой лиц по предварительному сговору»), — о хищении денег пайщиков «Бухты Квинс».



«Итак: 4 (!) уголовных дела по мошенничеству в особо крупном размере. Иными словами, по всем признакам — мошенничество как образ жизни», — резюмирует шансонье.