«Эрмитаж-Урал» будет построен до 2020 года

12:07 | 30.01.2018

Филиал «Эрмитажа» на Урале власти планируют построить в течение пары лет, заявил в ходе интервью заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Белышев.



— В 2018 году мы должны выйти из подготовительного этапа, который мы ведем с прошлого года. Мы постараемся выйти на контракт уже в этом году. Есть определенные договоренности с федеральным министерством культуры о предоставлении необходимых средств, чтобы к 2020 году достроить этот объект, — уточнил он.



Фото: специальный.екатеринбург.рф