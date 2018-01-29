Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 29 января 2018 года

11:40 | 30.01.2018

За прошедшие сутки с 08:00 29.01.2018 до 08:00 30.01.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 132 преступления.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 87 преступных деяний. Из них: 1 убийство, 1 факт умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 грабежа, 53 кражи чужого имущества, из них 8 квартирных, 1 угон транспортного средства, 13 фактов мошенничества.



За прошедшие сутки на территории области произошло 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие порядка 130 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 11 сотрудников полиции и 4 сотрудника частных охранных предприятий. Нарушений общественного порядка не допущено.



Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области