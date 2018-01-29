Организатора игрового притона на Сортировке приговорили к обязательным работам

11:29 | 30.01.2018

Екатеринбурженка Ксения Назарова была приговорена судом Железнодорожного района к 180 часам обязательных работ за содержание нелегального зала с игровыми автоматами.



Арестовали ее 5 декабря, правоохранителям удалось доказать 6 эпизодов проведения азартных игр, в общей сложности Назарова получила от своих клиентов 2,4 тысячи рублей. Оборудование во время задержания из притона было изъято.



Фото: bagnet.org