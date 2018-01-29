Полиция и ФСБ задержали подозреваемого в ложном минировании ГКБ № 1 в Екатеринбурге

11:03 | 30.01.2018

«Сотрудники уголовного розыска УМВД по городу Екатеринбургу совместно с коллегами из регионального УФСБ в ходе розыскных мероприятий задержали подозреваемого в ложном минировании городской больницы № 1. Им оказался ранее неоднократно судимый 62-летний пациент этого учреждения здравоохранения», — сообщил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.



Напомним, 29 января около 9:40 в полицию Екатеринбурга через оператора 102 поступило сообщение о минировании ГКБ № 1. Правоохранительными органами и сотрудниками специальных подразделений были проведены проверочные мероприятия. Опасных предметов не обнаружено.



Задержанный признался в содеянном и рассказал, что на этот шаг его толкнуло нежелание покидать стены лечебного учреждения. В областной центр он прибыл из Невьянска в конце 2017 года.



По факту ложного сообщения о минировании органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ.



Стоит отметить, что в ноябре 2017 года за совершение аналогичного преступления в Нижнем Тагиле суд назначил задержанному наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Фото: dpchas.com