ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 29 января 2018 года

10:43 | 30.01.2018

Согласно данным УГИБДД по Свердловской области, за 29 января произошло 2 ДТП с пострадавшими, 2 человека получили травмы различной степени тяжести.



За 29 января выявлено нарушений ПДД:



Водителей в нетрезвом состоянии — 28

Выезд на полосу встречного движения — 30

Непредоставление преимущества пешеходам — 297

Нарушения водителями маршрутного транспорта — 39

Детские удерживающие устройства — 118

Ремни безопасности — 792



Информация с сайта УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.



