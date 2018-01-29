Коммунальная авария на Шевченко устранена

10:41 | 30.01.2018

В 4:25 утра 30 января коммунальщики восстановили теплоснабжение на Шевченко, сообщает пресс-служба ЕТК. Заявка на устранение аварии была подана вечером 29 января (хотя сама неисправность теплопровода была зафиксирована еще на прошлой неделе), в зоне аварии оказалось 99 жилых домов в районе Луначарского, Шарташской, Короленко, Шевченко.



Ремонт закончили оперативно, еще в 1:25 ночи. На месте повреждения работали три аварийные бригады (15 человек) и шесть единиц спецтехники.



Фото: habinfo.ru